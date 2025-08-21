Le Silence des éphélides

"Ca y est. C'est peut-être le début ou la fin, difficile à dire. C'est un entre-deux, de ces moments charnières où l'on sent qu'il va se passer quelque chose sans savoir si c'est pour le meilleur ou pour le pire". A l'aube de ses trente ans, Clémentine mène une vie rythmée par un travail qui la passionne, des moments régressifs avec ses amis de toujours, et les soirées au Tapas où elle enchaine les rencontres éphémères. L'annonce d'une grossesse dans son entourage va bousculer cet équilibre, l'amenant à questionner son rapport à la famille, à la maternité, et à la vie en général. Qu'est-ce qui fait de nous un parent, un adulte, et qu'est-ce qui nous unit ? Les expériences professionnelles de Clémentine, assistante sociale, et ses relations avec sa mère, ses amis, l'amèneront progressivement à le découvrir.