Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Roman francophone

Le Silence des éphélides

Hélène Dufrenoy

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Ca y est. C'est peut-être le début ou la fin, difficile à dire. C'est un entre-deux, de ces moments charnières où l'on sent qu'il va se passer quelque chose sans savoir si c'est pour le meilleur ou pour le pire". A l'aube de ses trente ans, Clémentine mène une vie rythmée par un travail qui la passionne, des moments régressifs avec ses amis de toujours, et les soirées au Tapas où elle enchaine les rencontres éphémères. L'annonce d'une grossesse dans son entourage va bousculer cet équilibre, l'amenant à questionner son rapport à la famille, à la maternité, et à la vie en général. Qu'est-ce qui fait de nous un parent, un adulte, et qu'est-ce qui nous unit ? Les expériences professionnelles de Clémentine, assistante sociale, et ses relations avec sa mère, ses amis, l'amèneront progressivement à le découvrir.

Par Hélène Dufrenoy
Chez Les Impliqués

|

Auteur

Hélène Dufrenoy

Editeur

Les Impliqués

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le Silence des éphélides par Hélène Dufrenoy

Commenter ce livre

 

Le Silence des éphélides

Hélène Dufrenoy

Paru le 21/08/2025

248 pages

Les Impliqués

23,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791042810436
9791042810436
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.