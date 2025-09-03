Le Pirate et l'Etoile filante

Un petit pirate naviguait seul sur les immenses océans, heureux, il aimait sa liberté. Une seule chose le préoccupait. A chaque rencontre qu'il faisait, on voulait connaître son trésor. Et oui, tous les pirates ont un trésor. Mais lui n'avait jamais pu trouver le sien. Jusqu'à cette nuit, où une étoile fila dans le ciel à la vitesse de la lumière et se jeta dans l'eau. En tombant, elle illumina tout l'Océan. Le petit pirate n'hésita pas une seconde, il leva les voiles et partit à sa recherche. Il était persuadé qu'elle le guiderait jusqu'à son trésor.