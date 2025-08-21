Inscription
#Roman francophone

Moustaches sur cour

Marcel, Annonciade Diot

ActuaLitté
Le Square Foch, c'était le rendez-vous de veuves autour du piano des Rubinstein, pas celui du salon, celui de la cuisine de Madame. On y croisait une ancienne reine d'Egypte ruinée expulsée de son hôtel particulier, le petit-fils d'un empereur d'Autriche, filleul d'un pape, les princes héritiers du Moyen-Orient et même un secrétaire d'Etat américain... On y parle beaucoup géopolitique. Le voisinage comptait aussi les pères de l'automobile et de l'aviation, celui d'artistes plus ou moins illustres... Certes, il y a bien d'autres Marcel sur le square : Marcel Pagnol, Marcel Dassault, Marcel Achard mais c'est moi, Marcel, le chat de gouttière, Seigneur du square qui en connait tous les recoins et toutes les histoires. C'est moi qui vais lui donner ses lettres de noblesse et vous en faire découvrir les secrets. J'imagine qu'à l'instar de l'allée que l'on vient de renommer Samuel Pisar, le square finira, un jour, par être baptisé square Marcel avec une plaque émaillée sur laquelle on aura écrit "Marcel, chat de gouttière, érudit, historien et écrivain" . Ce serait la moindre des choses.

Par Marcel, Annonciade Diot
Chez Les Impliqués

|

Auteur

Marcel, Annonciade Diot

Editeur

Les Impliqués

Genre

Littérature française

Moustaches sur cour

Marcel, Annonciade Diot

Paru le 21/08/2025

100 pages

Les Impliqués

14,00 €

ActuaLitté
9791042810047
© Notice établie par ORB
