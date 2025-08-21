Moustaches sur cour

Le Square Foch, c'était le rendez-vous de veuves autour du piano des Rubinstein, pas celui du salon, celui de la cuisine de Madame. On y croisait une ancienne reine d'Egypte ruinée expulsée de son hôtel particulier, le petit-fils d'un empereur d'Autriche, filleul d'un pape, les princes héritiers du Moyen-Orient et même un secrétaire d'Etat américain... On y parle beaucoup géopolitique. Le voisinage comptait aussi les pères de l'automobile et de l'aviation, celui d'artistes plus ou moins illustres... Certes, il y a bien d'autres Marcel sur le square : Marcel Pagnol, Marcel Dassault, Marcel Achard mais c'est moi, Marcel, le chat de gouttière, Seigneur du square qui en connait tous les recoins et toutes les histoires. C'est moi qui vais lui donner ses lettres de noblesse et vous en faire découvrir les secrets. J'imagine qu'à l'instar de l'allée que l'on vient de renommer Samuel Pisar, le square finira, un jour, par être baptisé square Marcel avec une plaque émaillée sur laquelle on aura écrit "Marcel, chat de gouttière, érudit, historien et écrivain" . Ce serait la moindre des choses.