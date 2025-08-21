Inscription
#Beaux livres

Raphaël Sanzio

Monique Lancel

ActuaLitté
Peut-on peindre la mort et le deuil à vingt-quatre ans ?? Pérouse, 1407. Raphaël, le "? Divin Raphaël ? ", reçoit une commande ? : le Retable Baglioni. Acceptera-t-il ce projet magnifique et dérangeant ?? Et quelles étranges relations peuvent se nouer entre un artiste et son modèle ? ! Désir, fascination, colère, tendresse, débordement, découverte personnelle et professionnelle... Une plongée dans l'intimité et l'intériorité d'un peintre de génie, quand la création d'un chef-d'oeuvre transfigure une tragédie.

Par Monique Lancel
Chez Les Impliqués

|

Auteur

Monique Lancel

Editeur

Les Impliqués

Genre

Monographies

Raphaël Sanzio

Monique Lancel

Paru le 21/08/2025

62 pages

Les Impliqués

10,00 €

ActuaLitté
9791042807702
© Notice établie par ORB
