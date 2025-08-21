Raphaël Sanzio

Peut-on peindre la mort et le deuil à vingt-quatre ans ?? Pérouse, 1407. Raphaël, le "? Divin Raphaël ? ", reçoit une commande ? : le Retable Baglioni. Acceptera-t-il ce projet magnifique et dérangeant ?? Et quelles étranges relations peuvent se nouer entre un artiste et son modèle ? ! Désir, fascination, colère, tendresse, débordement, découverte personnelle et professionnelle... Une plongée dans l'intimité et l'intériorité d'un peintre de génie, quand la création d'un chef-d'oeuvre transfigure une tragédie.