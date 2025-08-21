Inscription
#Manga

Unnamed Memory Tome 7

Kuji Furumiya, Naoki Koshimizu, Chibi, Amira Zegrour

ActuaLitté
Et si la sorcière sauvait le prince ? Tinasha s'est enfuie avec son ancien fiancé, Lanak, dans le nouveau pays magique de Cuscull. Quand Lucrezia, la sorcière de la forêt impénétrable, lui apprend le passé de Tinasha et la façon dont elle est devenue une sorcière, Oscar décide de la ramener au palais. C'est à ce moment-là que le prince reçoit une lettre de Cuscull, exigeant la soumission des quatre puissances continentales. Il apprend alors que l'invasion de Tayiri a déjà commencé...

Par Kuji Furumiya, Naoki Koshimizu, Chibi, Amira Zegrour
Chez Mana books

|

Auteur

Kuji Furumiya, Naoki Koshimizu, Chibi, Amira Zegrour

Editeur

Mana books

Genre

Shonen/garçon

Unnamed Memory Tome 7

Kuji Furumiya, Naoki Koshimizu trad. Amira Zegrour

Paru le 21/08/2025

Mana books

7,95 €

ActuaLitté
9791035507091
© Notice établie par ORB
