Unnamed Memory Tome 7

Et si la sorcière sauvait le prince ? Tinasha s'est enfuie avec son ancien fiancé, Lanak, dans le nouveau pays magique de Cuscull. Quand Lucrezia, la sorcière de la forêt impénétrable, lui apprend le passé de Tinasha et la façon dont elle est devenue une sorcière, Oscar décide de la ramener au palais. C'est à ce moment-là que le prince reçoit une lettre de Cuscull, exigeant la soumission des quatre puissances continentales. Il apprend alors que l'invasion de Tayiri a déjà commencé...