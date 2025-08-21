Inscription
#Essais

La France face au génocide des Tutsi

Vincent Duclert

Entre le 7 avril et le 4 juillet 1994, plus d'un million de Tutsi et d'opposants politiques sont exterminés à l'instigation du régime extrémiste hutu. La France reste alors un soutien majeur du gouvernement rwandais. Malgré les alertes sur le risque de génocide, les autorités françaises interviennent tardivement. La responsabilité de la présidence de François Mitterrand est prouvée. Mais la reconnaissance de son rôle se heurte au déni durant près de trente ans. En 2021, ces responsabilités françaises dans le génocide des Tutsi sont établies par une commission de chercheurs présidée par Vincent Duclert. Dans cet ouvrage, l'auteur reprend l'histoire longue des relations franco-rwandaises. Il prolonge et enrichit le travail de la commission avec des documents et témoignages inédits. Il démontre que tous les éléments étaient à la disposition de la présidence française pour que le génocide soit anticipé, compris et arrêté. Edition actualisée.

Par Vincent Duclert
Chez Editions Tallandier

|

Auteur

Vincent Duclert

Editeur

Editions Tallandier

Genre

Rwanda

La France face au génocide des Tutsi

Vincent Duclert

Paru le 21/08/2025

704 pages

Editions Tallandier

13,50 €

9791021066267
© Notice établie par ORB
