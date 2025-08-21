Les pôles en 100 questions

La fonte des glaces polaires provoque-t-elle une montée des eaux ? Peut-on faire de l'agriculture aux pôles ? L'Arctique est-il un eldorado de ressources ? Que changent les adhésions de la Finlande et de la Suède à l'OTAN ? Pourquoi l'Arctique est-il essentiel pour la Russie ? La France est-elle un grand acteur des pôles ? Les régions polaires sont aujourd'hui au centre de tensions géopolitiques et environnementales majeures. Pleinement entré dans la mondialisation, l'Arctique se réchauffe 3 à 4 fois plus vite que le reste du monde. Par ailleurs, les tensions montent en raison du regain de militarisation dans la zone, de l'intérêt renouvelé de Donald Trump pour les ressources naturelles du Groenland, tandis que la guerre russe en Ukraine a mis fin à l'exceptionnelle coopération politique qui prévalait dans cette région. L'Antarctique, lui, bénéficie encore d'une protection juridique solide grâce au Traité de 1959, mais ce cadre est fragilisé notamment par les ambitions de la Chine et la dégradation écologique. Voici 100 questions toutes passionnantes pour comprendre les multiples défis à relever pour les pôles.