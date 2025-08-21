Inscription
#Essais

Hommage à Giuseppe Bezza

Yves Lenoble

ActuaLitté
Les vingt personnes qui rendent hommage à Giuseppe Bezza dans cet ouvrage évoquent ses écrits, sa riche personnalité et ses nombreuses réalisations. Ce philologue vivait l'astrologie de l'intérieur dans son unité profonde. Il est incontestablement l'un des plus grands chercheurs contemporains d'astrologie classique, c'est-à-dire de l'astrologie qui a maintenu son unité de principes et de langage de la deuxième moitié du premier millénaire avant J.-C. jusqu'au XVIIe siècle. Excellent spécialiste de l'oeuvre de Claude Ptolémée, notamment de sa Tetrabiblos, il a laissé une immense contribution à la compréhension de l'astronomie et de l'astrologie classique. Comme le souligne le Prof. Panaino, l'oeuvre de Giuseppe Bezza constitue en soi la démonstration que le monde ancien ne peut être compris sans la connaissance de l'astrologie ancienne.

Par Yves Lenoble
Chez Mimesis

|

Auteur

Yves Lenoble

Editeur

Mimesis

Genre

Astrologie

Hommage à Giuseppe Bezza

Yves Lenoble

Paru le 21/08/2025

164 pages

Mimesis

15,00 €

9788869764820
