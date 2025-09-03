Inscription
Loué sois-tu ! Vol. 4

Collectif

Bayard Musique poursuit la collection et propose de nouveaux enregistrements des chants de louange les plus chantés dans les paroisses, tant au cours des célébrations, que des rassemblements et veillées de prière. Depuis une vingtaine d'années, ces chants ont trouvé une vraie place dans le répertoire des paroisses. Issus du répertoire de différentes communautés (l'Emmanuel, le Chemin Neuf, Taizé, les Béatitudes, etc.), de groupes (Glorious, etc.), ils ont progressivement enrichi le répertoire paroissial. Ils ont largement contribué à faire prendre conscience de l'importance de la louange dans la prière et la vie de foi.

Par Collectif
Chez XXXX

|

Collectif

Collectif

Editeur

XXXX

Genre

Musique

DOSSIER - Albums, romans : une sélection de 20 livres jeunesse pour Noël 2020

Loué sois-tu ! Vol. 4

Collectif

Paru le 03/09/2025

XXXX

18,90 €

3560530163523
