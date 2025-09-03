Loué sois-tu ! Vol. 4

Bayard Musique poursuit la collection et propose de nouveaux enregistrements des chants de louange les plus chantés dans les paroisses, tant au cours des célébrations, que des rassemblements et veillées de prière. Depuis une vingtaine d'années, ces chants ont trouvé une vraie place dans le répertoire des paroisses. Issus du répertoire de différentes communautés (l'Emmanuel, le Chemin Neuf, Taizé, les Béatitudes, etc.), de groupes (Glorious, etc.), ils ont progressivement enrichi le répertoire paroissial. Ils ont largement contribué à faire prendre conscience de l'importance de la louange dans la prière et la vie de foi.