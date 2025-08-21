Inscription
#Essais

Réussir son couple

Alexandre Gomez Urbina

ActuaLitté
Les connaissances que le livre apporte ont pour but de ne négliger aucune des étapes essentielles à notre bien - être. L'ouvrage dévoile les techniques auxquelles nous pouvons être confrontés comme celles des "beaux parleurs" , des "ordres camouflés" dans des phrases innocentes, des erreurs, il démystifie le "langage des dames" , etc. Il s'agit de techniques et stratégies qui pourront s'appliquer même après une rupture, utiles pour renforcer sa vie de couple.

Par Alexandre Gomez Urbina
Chez Micro Application Editions

|

Auteur

Alexandre Gomez Urbina

Editeur

Micro Application Editions

Genre

Vivre en couple

Réussir son couple

Alexandre Gomez Urbina

Paru le 21/08/2025

180 pages

Micro Application Editions

22,90 €

ActuaLitté
9782822410670
© Notice établie par ORB
