Réussir son couple

Les connaissances que le livre apporte ont pour but de ne négliger aucune des étapes essentielles à notre bien - être. L'ouvrage dévoile les techniques auxquelles nous pouvons être confrontés comme celles des "beaux parleurs" , des "ordres camouflés" dans des phrases innocentes, des erreurs, il démystifie le "langage des dames" , etc. Il s'agit de techniques et stratégies qui pourront s'appliquer même après une rupture, utiles pour renforcer sa vie de couple.