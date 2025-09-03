Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Imaginaire

Le règne des ténèbres

Emmanuelle Casse-Castric, Abigail Owen

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
TROUVER LA LUMIERE DANS UN MONDE ENGLOUTI PAR LES OMBRES Plongez dans la saga The Dominions avec Le règne des ténèbres (Tome 3), la suite de L'Ombre de la couronne (Tome 1) et Le trône volé (tome 2). Le Roi Eidolon m'a tout pris : mon Omma, mon Spectombre, jusqu'à mon royaume. Je suis une Reine sans sujets, dotée d'une armée amoindrie qui n'est même pas à moi. Et les Ombres qui autrefois tourmentaient Reven s'emparent de moi peu à peu, m'incitant à trahir mes proches. Seule lueur d'espoir dans ces ténèbres : la libération des déesses. Avec le risque qu'elles détruisent tout dans leur soif de vengeance...

Par Emmanuelle Casse-Castric, Abigail Owen
Chez Hugo et Compagnie

| 1 Partages

Auteur

Emmanuelle Casse-Castric, Abigail Owen

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Mondes fantastiques

1

Partages

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le règne des ténèbres par Emmanuelle Casse-Castric, Abigail Owen

Commenter ce livre

 

Le règne des ténèbres

Abigail Owen trad. Emmanuelle Casse-Castric

Paru le 03/09/2025

590 pages

Hugo et Compagnie

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791042901639
9791042901639
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.