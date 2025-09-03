TROUVER LA LUMIERE DANS UN MONDE ENGLOUTI PAR LES OMBRES Plongez dans la saga The Dominions avec Le règne des ténèbres (Tome 3), la suite de L'Ombre de la couronne (Tome 1) et Le trône volé (tome 2). Le Roi Eidolon m'a tout pris : mon Omma, mon Spectombre, jusqu'à mon royaume. Je suis une Reine sans sujets, dotée d'une armée amoindrie qui n'est même pas à moi. Et les Ombres qui autrefois tourmentaient Reven s'emparent de moi peu à peu, m'incitant à trahir mes proches. Seule lueur d'espoir dans ces ténèbres : la libération des déesses. Avec le risque qu'elles détruisent tout dans leur soif de vengeance...