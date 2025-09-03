Simone Biles

La nouvelle collection de lecture jeunesse pour tous les fans de sport ! A partir de 8 ans. Issus d'une famille de champions de ping-pong, Alexis et Félix Lebrun tombent très tôt amoureux de la petite raquette bicolore. Pétris de talent, enthousiastes et ne se fixant aucune limite, ils suivent un destin qui semble tout tracé. Pourtant, rien n'est simple. Entre vue imparfaite et blessures de croissance, il leur faudra surmonter de nombreux obstacles pour atteindre les sommets planétaires et gagner le respect de la Chine, pays ultra-dominateur du tennis de table qui les surnommera bientôt "Les Frères Lunettes" . EN BONUS, à la fin de l'histoire, on retrouve un mini-doc avec : - une fiche documentaire sur ta championne préférée - des mouvements expliqués - des figures à enchaîner - un quiz - un lexique