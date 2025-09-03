Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Bande dessinée jeunesse

Simone Biles

Anne-Laure Schneider, Sandra Kollender

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La nouvelle collection de lecture jeunesse pour tous les fans de sport ! A partir de 8 ans. Issus d'une famille de champions de ping-pong, Alexis et Félix Lebrun tombent très tôt amoureux de la petite raquette bicolore. Pétris de talent, enthousiastes et ne se fixant aucune limite, ils suivent un destin qui semble tout tracé. Pourtant, rien n'est simple. Entre vue imparfaite et blessures de croissance, il leur faudra surmonter de nombreux obstacles pour atteindre les sommets planétaires et gagner le respect de la Chine, pays ultra-dominateur du tennis de table qui les surnommera bientôt "Les Frères Lunettes" . EN BONUS, à la fin de l'histoire, on retrouve un mini-doc avec : - une fiche documentaire sur ta championne préférée - des mouvements expliqués - des figures à enchaîner - un quiz - un lexique

Par Anne-Laure Schneider, Sandra Kollender
Chez Hugo et Compagnie

|

Auteur

Anne-Laure Schneider, Sandra Kollender

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Foot - Sport

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Simone Biles par Anne-Laure Schneider, Sandra Kollender

Commenter ce livre

 

Simone Biles

Sandra Kollender

Paru le 03/09/2025

160 pages

Hugo et Compagnie

9,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791042901271
9791042901271
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Les 10 meilleurs romans de la rentrée, selon France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.