Au lieu de décourager les autres, la discrétion de Fribouldingue alimente les spéculations les plus folles. Dissimulé sous son chapeau et son manteau, il n'a jamais dévoilé sa véritable identité et s'est toujours dérobé aux curieux les plus entreprenants. Autour de cet incroyable personnage, Stéphanie Demasse-Pottier a imaginé une course poursuite virevoltante. La diversité des masques du héros qu'elle met en scène sert remarquablement la richesse de toutes les lectures possibles. Pour incarner ce héros insaisissable, il fallait le talent et l'imaginaire fécond de la jeune illustratrice Pauline Robinson. Son style singulier, son sens des couleurs et du mouvement insufflent à Fribouldingue beaucoup de vie et de fantaisie. Gags visuels irrésistibles, clins d'oeil malicieux, goût pour les transformations : ses illustrations réservent de nombreuses surprises.