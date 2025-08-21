Le vestiaire enfant de Petite Bobine

Tous les parents savent qu'un vêtement n'est pas porté plus de quelques mois. Trop petit, usé ou démodé, il finit par rester au placard. Le vêtement cousu doit pouvoir être porté par plusieurs enfants, quel que soit leur sexe. En opposition à la fast fashion, Eve Koch alias Petite Bobine propose de coudre de manière durable 6 tenues unisexes pour enfants (4-12 ans). La couture est créative pour celle/celui qui coud, elle doit aussi l'être pour l'enfant que l'on habille. L'autrice a sélectionné sept patrons de créatrices : Maison Essentielle, Iris May Pattern, My Super Bison, Cousette-Singulière, Aime comme Marie, Marmaï patterns, Dress Your Body pour créer 6 tenues unisexes du 4 au 12 ans : un pantalon, une robe/chemise, un gilet de berger, une blouse, un sweat/robe, une chemisette et un sac banane. Coudre une garde-robe unisexe pour enfant permet de répondre à plusieurs enjeux : - Le premier est économique : le temps passé à coudre et le coût des tissus sont rentabilisés. - Le deuxième est écologique : en pensant à un vêtement pour qu'il dure dans le temps, on s'inscrit à l'inverse de la fast fashion, deuxième source de pollution sur la planète. Quand on parle couture enfant, on pense aussi à l'avenir de cette jeune génération. - Le troisième enjeu est sociétal : le vêtement d'aujourd'hui doit s'éloigner des stéréotypes d'hier. Les couleurs sont un bon exemple : les filles et les garçons peuvent porter toutes les couleurs, toutes les coupes aussi, en fonction de leurs goûts et de leurs envies. Comment y arriver ? En réalisant les 6 vêtements unisexes de ce livre, Petite Bobine a choisi des patrons de pièces intemporelles, qui ne se démoderont pas rapidement ; ajouté quelques modifications simples aux patrons pour les adapter aux filles et aux garçons ; privilégié des matières naturelles pour coudre en respectant la planète ; sélectionné des tissus peu fragiles et des teintes de qualité pour une durée dans le temps du vêtement.