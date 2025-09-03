Inscription
#Roman graphique

Saudade

Vincent Turhan

ActuaLitté
L'été touche à sa fin et les vacanciers désertent au fil des jours la station balnéaire où Alma et Rio tiennent un vieux cinéma d'art et d'essai. Gravitent autour du couple, Luz, la jeune ouvreuse et Scardo, le barman, qui n'a d'yeux que pour cette dernière. Tout ce petit monde se prépare à l'événement de la rentrée, la rétrospective pour les cinquante ans de Saudade, le film qui a particulièrement marqué la vie d'Alma, et continue de la ramener à son passé de réalisatrice. Non loin de là, les lieutenants ripoux, Ramos et Leone, viennent de commanditer un braquage à deux briscards. Il y a Cisco, gringalet nerveux, et Misha, grand type peu bavard. Le casse a lieu, Cisco trahit ses complices et tout s'emballe. En cavale, il se réfugie dans le cinéma d'Alma et planque le sac plein de billets dans la régie. A sa sortie, il est arrêté et mis sous les verrous. S'installe alors un suspense insoutenable, entre les manigances des deux flics pour retrouver le butin, l'insouciance d'Alma et de ses amis, et le retour vengeur de Misha, bien décidé à récupérer ce qui lui revient...

Par Vincent Turhan
Chez Sarbacane Editions

|

Auteur

Vincent Turhan

Editeur

Sarbacane Editions

Genre

Romans graphiques

Saudade

Vincent Turhan

Paru le 03/09/2025

176 pages

Sarbacane Editions

25,00 €

ActuaLitté
9791040802464
© Notice établie par ORB
