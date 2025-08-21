Inscription
Hold-Up sur la vérité

Jean-Jacques Charbonier

Le roman palpitant de Jean-Jacques Charbonier en Poche. Un thriller haletant qui mêlent complots, manipulations, pouvoirs et intérêts financiers, le tout sur fond de pandémie... Une dystopie plus vraie que nature ! Nous sommes en 2038. L'action se déroule sur un fond de pandémie virale transmise aux humains par les animaux de compagnie conduisant les propriétaires de chats et de chiens à les euthanasier. Un puissant antidépresseur, la Xapine, permet de réaliser facilement cette cruelle démarche. L'auteur dépeint avec humour et beaucoup de distance les dérives et les rouages d'une société corrompue par les intérêts financiers, tant au niveau médical, qu'au niveau juridique, politique ou médiatique. Le personnage principal de ce roman qui pourrait se définir comme un " thriller ésotérique " est un médecin anesthésiste réanimateur qui a inventé une technique d'hypnose menaçant les enjeux économiques de Big Pharma. L'efficacité de sa démarche originale en fait la cible privilégiée des grands décideurs de ce monde. Au total, une seule force triomphera : celle du pardon.

Par Jean-Jacques Charbonier
Chez Guy Trédaniel Editions

Auteur

Jean-Jacques Charbonier

Editeur

Guy Trédaniel Editions

Genre

Littérature française

Hold-Up sur la vérité

Jean-Jacques Charbonier

Paru le 21/08/2025

320 pages

Guy Trédaniel Editions

9,90 €

