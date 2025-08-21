Inscription
Comme une brise d'été

Alain Pyre

Alice, ancienne institutrice ayant gravi tous les sommets de plus de 4 000 mètres des Alpes françaises, vit recluse avec son mari dans un petit village de Haute Maurienne. Lina Derrien vient un jour la trouver pour lui consacrer un article dans un magazine de montagne. Au fil de leurs entretiens, l'alpiniste chevronnée s'aperçoit que la journaliste semble plus intéressée par ses origines familiales que par ses exploits en altitude. Mais Alice n'est pas femme à se raconter si facilement, d'autant plus qu'elle préfère ne pas lever le voile sur certains passages douloureux de son existence...

Par Alain Pyre
Chez Editions De Borée

Auteur

Alain Pyre

Editeur

Editions De Borée

Genre

Rhône-Alpes

Comme une brise d'été

Alain Pyre

Paru le 21/08/2025

312 pages

Editions De Borée

8,60 €

9782812940880
