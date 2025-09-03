Inscription
#Comics

Démasquée

Jason Latour, Robbi Rodriguez

ActuaLitté
Gwen Stacy, alias Spider-Woman, franchit un cap décisif en fusionnant avec un symbiote, devenant ainsi Gwenom. Cette transformation radicale bouleverse son existence, affectant aussi bien ses liens familiaux que sa relation complexe avec le roi du crime, Matt Murdock. Pour espérer le vaincre, Gwen doit embrasser le pouvoir sombre du symbiote - au prix d'un pacte dangereux : si Murdock meurt, elle devra mourir aussi. Acculée, Gwen envisage de révéler au grand jour sa double identité, dans un ultime espoir de se libérer de son destin...

Par Jason Latour, Robbi Rodriguez
Chez Panini comics

|

Auteur

Jason Latour, Robbi Rodriguez

Editeur

Panini comics

Genre

Comics Super-héros

Démasquée

Jason Latour, Robbi Rodriguez

Paru le 03/09/2025

240 pages

Panini comics

13,99 €

9791039139076
