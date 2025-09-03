Gwen Stacy, alias Spider-Woman, franchit un cap décisif en fusionnant avec un symbiote, devenant ainsi Gwenom. Cette transformation radicale bouleverse son existence, affectant aussi bien ses liens familiaux que sa relation complexe avec le roi du crime, Matt Murdock. Pour espérer le vaincre, Gwen doit embrasser le pouvoir sombre du symbiote - au prix d'un pacte dangereux : si Murdock meurt, elle devra mourir aussi. Acculée, Gwen envisage de révéler au grand jour sa double identité, dans un ultime espoir de se libérer de son destin...