Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Polar

Le souffle du prédateur

Nora Roberts

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le nouveau roman de Nora Roberts, un thriller haletant. Rescapée d'une fusillade, Sloan Cooper, enquêtrice prometteuse, entame une convalescence forcée auprès des siens dans la paisible ville de Heron's Rest, loin de l'adrénaline de son quotidien. Bien que diminuée par sa blessure, Sloan n'a rien perdu de sa fougue et de son besoin d'action. Lorsqu'elle apprend la disparition d'une femme de la région, elle s'empare de l'affaire qui ne tarde pas à la mettre sur la piste d'un serial killer. Une course contre la montre s'engage au péril de sa propre vie.

Par Nora Roberts
Chez Michel Lafon

|

Auteur

Nora Roberts

Editeur

Michel Lafon

Genre

Romans policiers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le souffle du prédateur par Nora Roberts

Commenter ce livre

 

Le souffle du prédateur

Nora Roberts

Paru le 21/08/2025

400 pages

Michel Lafon

20,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782749961576
9782749961576
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.