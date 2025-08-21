Le souffle du prédateur

Le nouveau roman de Nora Roberts, un thriller haletant. Rescapée d'une fusillade, Sloan Cooper, enquêtrice prometteuse, entame une convalescence forcée auprès des siens dans la paisible ville de Heron's Rest, loin de l'adrénaline de son quotidien. Bien que diminuée par sa blessure, Sloan n'a rien perdu de sa fougue et de son besoin d'action. Lorsqu'elle apprend la disparition d'une femme de la région, elle s'empare de l'affaire qui ne tarde pas à la mettre sur la piste d'un serial killer. Une course contre la montre s'engage au péril de sa propre vie.