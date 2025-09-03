Inscription
#Essais

Mon premier petit livre des religions

Anne-Isabelle Lacassagne, Marie-Elise Masson

ActuaLitté
Un album illustré pour expliquer avec des mots simples aux 3-6 ans ce qu'est une religion et ce qui fait la spécificité du judaïsme, du christianisme et de l'islam. Une introduction aux religions pour les tout-petits Cet album illustré présente le quotidien de trois jeunes amis : Sarah, Malik et Paul. L'une est juive, le deuxième musulman et le troisième chrétien. A travers ce que vit chaque enfant dans sa famille et ce qu'ils partagent ensemble, le jeune lecteur découvre ce qui fait la spécificité du judaïsme, de l'islam et du christianisme. Septième tome d'une collection déjà bien établie : Mon premier petit livre , qui présente les grands repères de la foi chrétienne, dans un esprit d'ouverture. Un outil pédagogique pour favoriser le dialogue interreligieux Publié par un éditeur chrétien, cet ouvrage est un excellent outil pour les familles qui souhaitent transmettre à leurs enfants, dès le plus jeune âge, le respect de l'autre et de sa différence. C'est une invitation à vivre fraternellement, dans une société où le dialogue est parfois freiné par la peur et la méconnaissance de l'autre. Le texte simple et profond d'Anne-Isabelle Lacassagne, relu par des experts des trois religions, donne du sens aux observations des enfants : Pourquoi certains ne mangent pas de porc ? , Pourquoi d'autres vont à la messe le dimanche ? etc. Les illustrations vivantes et colorées de Marie-Elise Masson permettent au jeune lecteur de s'immerger dans une culture et un quotidien différent du sien.

Anne-Isabelle Lacassagne, Marie-Elise Masson
Bayard jeunesse

|

Auteur

Anne-Isabelle Lacassagne, Marie-Elise Masson

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Eveil de la foi

Mon premier petit livre des religions

Anne-Isabelle Lacassagne, Marie-Elise Masson

Paru le 03/09/2025

48 pages

Bayard jeunesse

9,90 €

9791036383014
