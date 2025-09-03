Cascades et gaufres a gogo

Lena et Trille sont les meilleurs amis du monde. Rien ne saurait les séparer. Elle fonce, n'a peur de rien et déborde d'énergie. Lui, sentimental et rêveur, soutient et contient les initiatives de son amie. C'est que la vie dans ce coin de campagne offre une multitude de possibilités d'inventions ! De la création d'un téléphérique pour relier leurs deux maisons à une simulation de naufrage, ces deux facétieux n'ont pas fini d'en faire voir de toutes les couleurs aux habitants du fjord... Un roman malin, drôle et émouvant, signé Maria Parr, figure incontournable de la littérature jeunesse norvégienne.