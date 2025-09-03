Inscription
#Roman jeunesse

Cascades et gaufres a gogo

Maria Parr

Lena et Trille sont les meilleurs amis du monde. Rien ne saurait les séparer. Elle fonce, n'a peur de rien et déborde d'énergie. Lui, sentimental et rêveur, soutient et contient les initiatives de son amie. C'est que la vie dans ce coin de campagne offre une multitude de possibilités d'inventions ! De la création d'un téléphérique pour relier leurs deux maisons à une simulation de naufrage, ces deux facétieux n'ont pas fini d'en faire voir de toutes les couleurs aux habitants du fjord... Un roman malin, drôle et émouvant, signé Maria Parr, figure incontournable de la littérature jeunesse norvégienne.

Par Maria Parr
Chez Thierry Magnier

|

Auteur

Maria Parr

Editeur

Thierry Magnier

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

Cascades et gaufres a gogo

Maria Parr

Paru le 03/09/2025

192 pages

Thierry Magnier

13,90 €

9791035208837
