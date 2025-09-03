Inscription
#Bande dessinée jeunesse

A croquer

Anne-Fleur Multon

ActuaLitté
Marie-Maud l'a décidé : cette année, elle veut être regardée, remarquée, désirée. Et peut-être même aimée. Le jour de la rentrée, elle enfile des cuissardes, une robe-chemise, elle lève son menton, et elle se lance. Dans la cour du lycée, partout les yeux, les yeux, les yeux. Et marie-Maud au milieu. Commence alors une traque dont personne ne sortira indemne. Et si, au lycée comme à la jungle, il valait mieux manger avant d'être mangée ? L'intelligence et la fulgurance d'Anne-Fleur Multon, dans un roman en vers libres, puissant et nécessaire.

Par Anne-Fleur Multon
Chez Thierry Magnier

|

Auteur

Anne-Fleur Multon

Editeur

Thierry Magnier

Genre

Romans, témoignages & Co

A croquer

Anne-Fleur Multon

Paru le 03/09/2025

398 pages

Thierry Magnier

17,90 €

9791035208820
