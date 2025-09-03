Marie-Maud l'a décidé : cette année, elle veut être regardée, remarquée, désirée. Et peut-être même aimée. Le jour de la rentrée, elle enfile des cuissardes, une robe-chemise, elle lève son menton, et elle se lance. Dans la cour du lycée, partout les yeux, les yeux, les yeux. Et marie-Maud au milieu. Commence alors une traque dont personne ne sortira indemne. Et si, au lycée comme à la jungle, il valait mieux manger avant d'être mangée ? L'intelligence et la fulgurance d'Anne-Fleur Multon, dans un roman en vers libres, puissant et nécessaire.