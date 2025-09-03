Ma minuscule

" Ils l'ont sauvée mais je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle. " Au cours d'un déjeuner familial, Géraldine voit sa grand-mère, presque centenaire, s'écrouler brutalement, le nez dans ses lasagnes. Les pompiers débarquent, et le diagnostic tombe : AVC, bientôt suivi de la maladie d'Alzheimer. Commence pour l'autrice et sa famille une aventure rocambolesque, aux côtés des soignants qui tentent de remettre sur pied cette femme solaire et combative. Mais c'est un trajet sans retour pour "Mamie Téti" , qui s'enfonce chaque jour un peu plus dans une non-existence. Géraldine Maillet dresse, dans un récit plein d'humour, de tendresse et de gratitude, les portraits hauts en couleur des personnages qu'elle a rencontrés sur ce chemin pourtant semé de larmes. A propos de l'autrice Géraldine Maillet est une romancière, réalisatrice, scénariste, chroniqueuse de télévision et mannequin française. Elle a publié plusieurs romans aux éditions Grasset et Fayard. "Un livre qui nous bouleverse, qui nous percute, qui nous rassemble". Mohamed Bouhafsi, RTL "Un vibrant hommage à sa grand-mère ainsi qu'au personnel soignant". Roman Wojtanowski, La Dépêche du Midi "Un journal de bord haut en couleurs, un carnet de notes à l'écriture fine et ciselée. Un livre poignant". Gala " Un livre drôle et touchant sur le troisième âge". Le 8/9, RTBF