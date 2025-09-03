Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Ma minuscule

Géraldine Maillet

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
" Ils l'ont sauvée mais je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle. " Au cours d'un déjeuner familial, Géraldine voit sa grand-mère, presque centenaire, s'écrouler brutalement, le nez dans ses lasagnes. Les pompiers débarquent, et le diagnostic tombe : AVC, bientôt suivi de la maladie d'Alzheimer. Commence pour l'autrice et sa famille une aventure rocambolesque, aux côtés des soignants qui tentent de remettre sur pied cette femme solaire et combative. Mais c'est un trajet sans retour pour "Mamie Téti" , qui s'enfonce chaque jour un peu plus dans une non-existence. Géraldine Maillet dresse, dans un récit plein d'humour, de tendresse et de gratitude, les portraits hauts en couleur des personnages qu'elle a rencontrés sur ce chemin pourtant semé de larmes. A propos de l'autrice Géraldine Maillet est une romancière, réalisatrice, scénariste, chroniqueuse de télévision et mannequin française. Elle a publié plusieurs romans aux éditions Grasset et Fayard. "Un livre qui nous bouleverse, qui nous percute, qui nous rassemble". Mohamed Bouhafsi, RTL "Un vibrant hommage à sa grand-mère ainsi qu'au personnel soignant". Roman Wojtanowski, La Dépêche du Midi "Un journal de bord haut en couleurs, un carnet de notes à l'écriture fine et ciselée. Un livre poignant". Gala " Un livre drôle et touchant sur le troisième âge". Le 8/9, RTBF

Par Géraldine Maillet
Chez HarperCollins France

|

Auteur

Géraldine Maillet

Editeur

HarperCollins France

Genre

Témoignages

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail
Retrouver tous les articles sur Ma minuscule par Géraldine Maillet

Commenter ce livre

 

Ma minuscule

Géraldine Maillet

Paru le 03/09/2025

216 pages

HarperCollins France

8,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791033923602
9791033923602
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Les 10 meilleurs romans de la rentrée, selon France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.