Les gisants de la citadelle

Maïa Alonso

A la mort de sa mère, un jeune garçon est emmené par son oncle dans un voyage mystérieux. Pendant le long périple, des personnages étonnants et curieux le préparent peu à peu à apprendre la vérité sur ses origines. Il découvre progressivement que sa mère cachait depuis sa naissance un secret incroyable et il doit accomplir un étrange rituel dans un lieu occulte d'une ile perdue au large de la Patagonie. L'ile de la sorcière de sable n'apparait sur aucune carte et sa population vit depuis des années sous le joug d'un gouverneur étranger. Pourquoi ce jeune toulousain se retrouve-t-il si loin de chez lui et que lui demande-t-on ? Pourquoi a-t-on amené les cendres de sa mère jusqu'ici et pourquoi ont-elles été dérobées ?

Maïa Alonso
Chez Lazare et Capucine

Auteur

Maïa Alonso

Editeur

Lazare et Capucine

Genre

Littérature française

Les gisants de la citadelle

Maïa Alonso

Paru le 21/08/2025

232 pages

Lazare et Capucine

19,00 €

9782494773295
