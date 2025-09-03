La griffe du chien

Le titre culte de Don Winslow arrive chez HarperCollins ! Seigneur de la frontière américano-mexicaine, Art Keller, agent de la DEA, l'a juré sur la tombe de son adjoint : il emploiera tous les moyens, légaux ou illégaux, pour mettre un terme au trafic qui inonde son pays. Face à lui, Adán Barrera règne sans partage sur les sicarios. Ni la justice ni la foi ne veulent plus rien dire. Seul l'instinct s'impose : celui qui tue, celui qui sauve. Une fresque romanesque explosive qui nous plonge dans un monde de corruption, de trahison et de vengeances sanglantes. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Jean Esch A propos de l'auteur Don Winslow est l'auteur d'une vingtaine de best-sellers internationaux, dont Corruption, Savages et L'Hiver de Frankie Machine. Il vit aujourd'hui entre la Californie et le Rhode Island. "Le plus grand roman sur la drogue jamais écrit. Une vision grandiose de l'Enfer et de toutes les folies qui le bordent". James Ellroy "Winslow est un maître ! " Michael Connelly "Une saga au souffle épique, shakespearien, qui n'a pas d'équivalent. Documenté et passionnant. Incontournable". La Maison du Polar