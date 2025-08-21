Enfin des vacances en forêt pour profiter du calme avant la rentrée, les devoirs et le bruit de la ville. Ana compte bien en profiter, mais le programme établi par ses parents promet d'être intense. Heureusement que les propriétaires de la maison ont une fille, Brune. Serait-ce elle qui vient de s'enfuir en courant vers la forêt ? Ana la suit sans hésiter, sans se douter des belles aventures qui l'attendent aux côtés de cette fille sauvage...