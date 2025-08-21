Inscription
#Roman francophone

Le carnet de Ludwig X

Pierre Fiastre

ActuaLitté
1944. Sur le front de l'Est, un jeune homme disparaît. Ludwig X, étudiant brillant, engagé dans la Résistance, a trouvé la mort sous un uniforme allemand. Qui était-il vraiment ? Son ami, Jacques Marquand, refuse de croire à sa trahison. Enquêteur malgré lui, il tente de reconstituer le destin de Ludwig à travers un carnet retrouvé. Entre les pages surgissent les échos d'une amitié brisée, d'un amour perdu dans la tourmente de la guerre et d'un parcours marqué par l'irréversible.

Par Pierre Fiastre
Chez The Melmac Cat

|

Auteur

Pierre Fiastre

Editeur

The Melmac Cat

Genre

Littérature française

Le carnet de Ludwig X

Pierre Fiastre

Paru le 21/08/2025

112 pages

The Melmac Cat

12,00 €

ActuaLitté
9782492759314
