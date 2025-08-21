Le carnet de Ludwig X

1944. Sur le front de l'Est, un jeune homme disparaît. Ludwig X, étudiant brillant, engagé dans la Résistance, a trouvé la mort sous un uniforme allemand. Qui était-il vraiment ? Son ami, Jacques Marquand, refuse de croire à sa trahison. Enquêteur malgré lui, il tente de reconstituer le destin de Ludwig à travers un carnet retrouvé. Entre les pages surgissent les échos d'une amitié brisée, d'un amour perdu dans la tourmente de la guerre et d'un parcours marqué par l'irréversible.
