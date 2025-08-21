Joan Didion, le dernier entretien et autres conversations

Certains écrivains définissent une génération. D'autres, un genre. Joan Didion a fait les deux, et bien plus encore, creusant le sillon de la fiction et de la non-fiction, maitrisant le genre romanesque comme les essais ou les reportages, qu'il s'agisse d'affaires internationales ou de justice sociale. Cet ouvrage, recueil d'interviews et de conversations, dont la toute dernière en 2021, explore son oeuvre, ses influences, la perte de son mari et de sa fille. Il révèle une femme chaleureuse et réfléchie dont l'héritage marque aujourd'hui encore lecteurs et écrivains du monde entier.