#Essais

Joan Didion, le dernier entretien et autres conversations

Brice Matthieussent, Joan Didion

ActuaLitté
Certains écrivains définissent une génération. D'autres, un genre. Joan Didion a fait les deux, et bien plus encore, creusant le sillon de la fiction et de la non-fiction, maitrisant le genre romanesque comme les essais ou les reportages, qu'il s'agisse d'affaires internationales ou de justice sociale. Cet ouvrage, recueil d'interviews et de conversations, dont la toute dernière en 2021, explore son oeuvre, ses influences, la perte de son mari et de sa fille. Il révèle une femme chaleureuse et réfléchie dont l'héritage marque aujourd'hui encore lecteurs et écrivains du monde entier.

Par Brice Matthieussent, Joan Didion
Chez Les livres de la promenade

|

Auteur

Brice Matthieussent, Joan Didion

Editeur

Les livres de la promenade

Genre

Critique

Joan Didion, le dernier entretien et autres conversations

Joan Didion trad. Brice Matthieussent

Paru le 21/08/2025

153 pages

Les livres de la promenade

15,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
9782488141024
© Notice établie par ORB
plus d'informations

