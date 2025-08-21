Comment trouver sa place dans le monde quand plus rien ne brille au-dessus de soi ? Un premier roman lumineux ! " Le jour où les étoiles ont disparu, je l'ai tout de suite remarqué. Et j'ai immédiatement senti que c'était une affaire sérieuse, du genre de celles qui ne regardent pas les gens comme moi. Pourtant, s'il y a une vie qui a été bouleversée par le regret des astres, c'est bien la mienne. " Dans cette fable contemporaine, Simon Fulleda esquisse le portrait d'un jeune homme aux allures de Candide, à l'aube de sa vie d'adulte. Un premier roman réjouissant, où il sera question de perte, d'engagement, mais aussi de désir et d'amitiés lumineuses.