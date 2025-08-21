Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Roman francophone

Le regret des astres

Simon Fulleda

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Comment trouver sa place dans le monde quand plus rien ne brille au-dessus de soi ? Un premier roman lumineux ! " Le jour où les étoiles ont disparu, je l'ai tout de suite remarqué. Et j'ai immédiatement senti que c'était une affaire sérieuse, du genre de celles qui ne regardent pas les gens comme moi. Pourtant, s'il y a une vie qui a été bouleversée par le regret des astres, c'est bien la mienne. " Dans cette fable contemporaine, Simon Fulleda esquisse le portrait d'un jeune homme aux allures de Candide, à l'aube de sa vie d'adulte. Un premier roman réjouissant, où il sera question de perte, d'engagement, mais aussi de désir et d'amitiés lumineuses.

Par Simon Fulleda
Chez Editions Quartier libre

|

Auteur

Simon Fulleda

Editeur

Editions Quartier libre

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le regret des astres par Simon Fulleda

Commenter ce livre

 

Le regret des astres

Simon Fulleda

Paru le 21/08/2025

224 pages

Editions Quartier libre

18,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782487638044
9782487638044
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.