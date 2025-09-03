Wistoria - Wand and Sword T07

Une horde de monstres a surgi lors de la Terminalia, la fête qui célèbre la nouvelle année et marque le renouvellement de la grande barrière par les Magia Vende. Résultat, ceux-ci n'ont plus une once de magie à réserver au combat ! Will et les mages de tous niveaux se retrouvent obligés de lutter désespérément pour protéger non seulement les habitants de la cité, mais aussi la Tour, dans laquelle se sont retranchés les Cinq sceptres suprêmes. C'est alors que Rosty s'interpose entre Will et un monstre du quarantième palier et se fait empaler...