Le Douanier Rousseau

Salle 1 - Portraits et société Salle 2 - Paysages familiers et natures mortes Salle 3 - Les jungles Salle 4 - Rêves et cauchemars Grâce à cette exposition consacrée au Douanier-Rousseau, découvrez près de 65 oeuvres de cet artiste français, qui dans sa peinture se laisse davantage guider par son imaginaire que par les règles de l'art. Portraits, réunions de famille, paysages urbains, jungles, jardins exotiques confirment la singularité de cet artiste qui, au gré de sa fantaisie et de ses envies, réenchante la réalité.