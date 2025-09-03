Inscription
Le Douanier Rousseau

Murielle Neveux

ActuaLitté
Salle 1 - Portraits et société Salle 2 - Paysages familiers et natures mortes Salle 3 - Les jungles Salle 4 - Rêves et cauchemars Grâce à cette exposition consacrée au Douanier-Rousseau, découvrez près de 65 oeuvres de cet artiste français, qui dans sa peinture se laisse davantage guider par son imaginaire que par les règles de l'art. Portraits, réunions de famille, paysages urbains, jungles, jardins exotiques confirment la singularité de cet artiste qui, au gré de sa fantaisie et de ses envies, réenchante la réalité.

Par Murielle Neveux
Chez Editions Prisma

|

Auteur

Murielle Neveux

Editeur

Editions Prisma

Genre

Monographies

Le Douanier Rousseau

Murielle Neveux

Paru le 03/09/2025

112 pages

Editions Prisma

14,95 €

9782810441747
