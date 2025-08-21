" Roi, Reine. Mari, épouse. Anciens amants, récents ennemis. Ames soeurs. " De la passion à la vengeance, il n'y a qu'un pas... Selene ne s'imaginait pas qu'avoir une âme soeur serait si dangereux. Elle s'attendait encore moins à ce que Memnon la force à se souvenir d'une vie antérieure qu'elle aurait partagée avec lui. Mais lorsque la mémoire de Selene lui revient, et que tous deux découvrent ce qu'il s'est réellement passé deux mille ans auparavant, Memnon comprend qu'il a commis une grave erreur. Pour se racheter, le puissant guerrier lui propose un lien magique qui donnera à la sorcière un contrôle total sur sa volonté. Selene, prête à tout pour arrêter l'assassin qui sévit sur le campus, accepte. Mais s'associer avec l'enchanteur est une périlleuse entreprise, d'autant plus que celui-ci est déterminé à gagner son coeur. Or elle ne peut laisser cela se produire... car le lien qui le contrôle se brisera dès l'instant où elle tombera amoureuse de lui. Traduit de l'anglais par Cécile Fruteau "La dark academia rencontre une relation amour/haine dans cette romantasy haletante. Entre magie, amnésie, malédictions et un méchant déchaîné - et charmant -, ce roman a tout pour vous enchanter. ' - Barnes & Noble