L'école de Chicago

Alain Coulon

ActuaLitté
Ce n'est pas par hasard si les étudiants et enseignants dont les recherches allaient donner naissance à un grand courant de sociologie urbaine étaient de l'université de Chicago : en 1900, cette ville est la troisième des Etats-Unis par sa population, largement accrue à la fin du XIX e siècle par l'arrivée en masse de migrants américains et d'immigrants étrangers. Ces données originelles expliquent pourquoi l'homogénéité de l'Ecole de Chicago ne réside pas seulement dans ses méthodes sociologiques, qui laissent la part belle à la démarche empirique, mais aussi dans les sujets de ses travaux : principalement l'immigration et la criminalité.

Par Alain Coulon
Chez Presses Universitaires de France - PUF

Auteur

Alain Coulon

Editeur

Presses Universitaires de France - PUF

Genre

Que-sais-je ?

L'école de Chicago

Alain Coulon

Paru le 03/09/2025

128 pages

Presses Universitaires de France - PUF

10,00 €

9782715436282
