Les élèves en situation de handicap

Martine Caraglio

Tous les enfants ont le droit d'être scolarisés. Pourtant, ce droit a longtemps été dénié aux élèves handicapés. Comment l'école leur a-t-elle ouvert ses portes ? Doivent-ils être scolarisés en milieu ordinaire ou en établissement médico-social ? Quel rôle ont joué les orientations internationales et l'arsenal législatif, dont la dernière loi de 2019 ? Mais au fait : qui sont les élèves en situation de handicap ? Autant de questions que pose Martine Caraglio, qui brosse ici un historique et un panorama des politiques actuelles, fondées sur un nouveau modèle : celui de l'inclusion. Ce paradigme prône une adaptation de l'environnement à l'élève, parce que le handicap n'est pas une anomalie mais le résultat de l'interaction entre la personne et son environnement.

Par Martine Caraglio
Chez Presses Universitaires de France - PUF

Auteur

Martine Caraglio

Editeur

Presses Universitaires de France - PUF

Genre

Que-sais-je ?

Les élèves en situation de handicap

Martine Caraglio

Paru le 03/09/2025

Presses Universitaires de France - PUF

10,00 €

9782715436220
