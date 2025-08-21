C'est quoi tout ce bruit ? Moi, je veux dormir ! C'est la nuit. La lune brille. Qu'y a-t-il sous la lune ? Un écureuil qui joue de la trompette : POUET ! Une souris qui s'exerce sur son tambour : PAPAPAM ! Deux hiboux qui hululent : LOULOULOU ! ... Un peu plus bas, un petit ours en colère : Jen veux dormir, moi ! Et Gros ours de prendre sa grosse voix pour faire silence... Alors l'écureuil, la souris, les hiboux et le renard se résignent un peu tristes... On entend plus que ... petit ours ! Il est tellement content d'aller se coucher ! Mais pourquoi est-il si content ? Pour le câlin et la berceuse avant de dormir, bien sûr ! Bonne nuit, Ecureuil, Souris, hiboux et renard !