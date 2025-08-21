Inscription
Sous la lune

Florence Langlois

C'est quoi tout ce bruit ? Moi, je veux dormir ! C'est la nuit. La lune brille. Qu'y a-t-il sous la lune ? Un écureuil qui joue de la trompette : POUET ! Une souris qui s'exerce sur son tambour : PAPAPAM ! Deux hiboux qui hululent : LOULOULOU ! ... Un peu plus bas, un petit ours en colère : Jen veux dormir, moi ! Et Gros ours de prendre sa grosse voix pour faire silence... Alors l'écureuil, la souris, les hiboux et le renard se résignent un peu tristes... On entend plus que ... petit ours ! Il est tellement content d'aller se coucher ! Mais pourquoi est-il si content ? Pour le câlin et la berceuse avant de dormir, bien sûr ! Bonne nuit, Ecureuil, Souris, hiboux et renard !

Par Florence Langlois
Chez Gulf Stream

Auteur

Florence Langlois

Editeur

Gulf Stream

Genre

Autres éditeurs (F à J)

Sous la lune

Florence Langlois

Paru le 21/08/2025

32 pages

Gulf Stream

13,50 €

9782383496076
