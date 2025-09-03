10 minutes par jour pour un visage lissé grâce au Kobido

Conserver une peau rayonnante, saine et au meilleur de sa forme, c'est possible ! Grâce à un programme de 3 semaines, vous pourrez découvrir et intégrer dans votre routine quotidienne des soins novateurs inspirés du Kobido, un art traditionnel japonais, exclusivement destiné à l'embellissement du visage. Ce guide propose des auto-massages adaptés aux différentes zones du visage et aux multiples effets : lutte contre le vieillissement, amélioration de la circulation sanguine, tonification de la peau... Les techniques présentées sont simples et accessibles à toutes, pour une peau oxygénée, lissée et apaisée.