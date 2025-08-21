Comment en finir avec son ex Tome 3

Avec Comment en finir avec son ex, Kyo Yoneshiro prouve l'étendue de son talent d'autrice. Derrière des apparences trompeuses, elle livre une série complexe qui bouscule nos certitudes, entre polar et drame des temps modernes. Hiyori a enfin dévoilé son véritable objectif à Ichimatsu. Si elle tient tant à ce documentaire sur son parcours de procréation, c'est pour se venger de sa mère, Yuki Kusakabe. Cette célèbre mangaka doit son succès à une série autobiographique qui ne serait en réalité qu'un tissu de mensonges, et surtout, qui aurait gâché la vie de sa famille ! Mais le plan de la jeune femme pour faire expier ses fautes à sa génitrice pourrait bien avoir des conséquences non désirées... comme brouiller les limites de sa relation avec Ichimatsu !