Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Manga

Comment en finir avec son ex Tome 3

Kyo Yoneshiro, Yohan Leclerc

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Avec Comment en finir avec son ex, Kyo Yoneshiro prouve l'étendue de son talent d'autrice. Derrière des apparences trompeuses, elle livre une série complexe qui bouscule nos certitudes, entre polar et drame des temps modernes. Hiyori a enfin dévoilé son véritable objectif à Ichimatsu. Si elle tient tant à ce documentaire sur son parcours de procréation, c'est pour se venger de sa mère, Yuki Kusakabe. Cette célèbre mangaka doit son succès à une série autobiographique qui ne serait en réalité qu'un tissu de mensonges, et surtout, qui aurait gâché la vie de sa famille ! Mais le plan de la jeune femme pour faire expier ses fautes à sa génitrice pourrait bien avoir des conséquences non désirées... comme brouiller les limites de sa relation avec Ichimatsu !

Par Kyo Yoneshiro, Yohan Leclerc
Chez Akata

|

Auteur

Kyo Yoneshiro, Yohan Leclerc

Editeur

Akata

Genre

Seinen/Homme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Comment en finir avec son ex Tome 3 par Kyo Yoneshiro, Yohan Leclerc

Commenter ce livre

 

Comment en finir avec son ex Tome 3

Kyo Yoneshiro trad. Yohan Leclerc

Paru le 21/08/2025

Akata

8,05 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782382127896
9782382127896
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.