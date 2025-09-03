Inscription
#Roman francophone

Les combattantes

Géraldine Grenet, Marie-Ange Rousseau, Anna Matteoli

Inscrire les violences sexistes et sexuelles dans un contexte social, pour en comprendre les mécanismes et les dimensions politiques et juridiques, tel est le but de cet ouvrage. Il s'agit aussi de rendre hommage aux mouvements féministes d'hier et d'aujourd'hui, aux acteurs et actrices de terrain qui s'engagent au quotidien, aux femmes, qui malgré les nombreux obstacles posés sur leur chemin, tentent de s'en sortir.

Par Géraldine Grenet, Marie-Ange Rousseau, Anna Matteoli
Chez Delcourt

|

Auteur

Géraldine Grenet, Marie-Ange Rousseau, Anna Matteoli

Editeur

Delcourt

Genre

Réalistes, contemporains

Les combattantes

Géraldine Grenet, Marie-Ange Rousseau

Paru le 03/09/2025

397 pages

Delcourt

32,50 €

9782413047582
