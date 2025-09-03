Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Album jeunesse

Le parc

Mélisande Luthringer, Marie Greco

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un "Mes tout premiers docs" qui offre une première approche d'un lieu très prisé des tout-petits, le parc. Le parc, le lieu incontournable des premières sorties des 2-4 ans. Un environnement familier aux 2-4 ans Au parc, avec Noé, on découvre la nature au fil des saisons et on joue avec elle, on prend un bol d'air, on va à l'aire de jeux et on se dépense sur les installations adaptées à sa tranche d'âge, on voit d'autres enfants, de son âge ou plus grands, on goûte en plein air, on boit à la fontaine et on observe les animaux présents dans le lieu (oiseaux, insectes...), autant d'activités qu'adorent les tout-petits ! Et quand il y a des manèges, on cherche à attraper le pompon. Le parc, c'est aussi l'occasion de passer du temps avec papa et maman, d'apprendre à respecter les consignes et les horaires quand c'est l'heure de partir car le parc va fermer. Au parc, on ne s'ennuie jamais, et on veut toujours y revenir ! Un documentaire riche en vocabulaire et qui permet l'identification des tout-petits Dans ce documentaire, grâce au fil narratif, on apprend en s'amusant le lexique du parc : allée, arbre, aire de jeux, balançoire, toboggan, tourniquet, banc, fontaine, manège, gardien... Un livre solide, pensé pour les tout-petits Du papier indéchirable, des coins ronds, un petit format : une fabrication très adaptée aux petites mains !

Par Mélisande Luthringer, Marie Greco
Chez Editions Milan

|

Auteur

Mélisande Luthringer, Marie Greco

Editeur

Editions Milan

Genre

Imagiers, premiers dictionnair

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le parc par Mélisande Luthringer, Marie Greco

Commenter ce livre

 

Le parc

Mélisande Luthringer, Marie Greco

Paru le 03/09/2025

24 pages

Editions Milan

5,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782408059712
9782408059712
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Les 10 meilleurs romans de la rentrée, selon France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.