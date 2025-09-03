Un "Mes tout premiers docs" qui offre une première approche d'un lieu très prisé des tout-petits, le parc. Le parc, le lieu incontournable des premières sorties des 2-4 ans. Un environnement familier aux 2-4 ans Au parc, avec Noé, on découvre la nature au fil des saisons et on joue avec elle, on prend un bol d'air, on va à l'aire de jeux et on se dépense sur les installations adaptées à sa tranche d'âge, on voit d'autres enfants, de son âge ou plus grands, on goûte en plein air, on boit à la fontaine et on observe les animaux présents dans le lieu (oiseaux, insectes...), autant d'activités qu'adorent les tout-petits ! Et quand il y a des manèges, on cherche à attraper le pompon. Le parc, c'est aussi l'occasion de passer du temps avec papa et maman, d'apprendre à respecter les consignes et les horaires quand c'est l'heure de partir car le parc va fermer. Au parc, on ne s'ennuie jamais, et on veut toujours y revenir ! Un documentaire riche en vocabulaire et qui permet l'identification des tout-petits Dans ce documentaire, grâce au fil narratif, on apprend en s'amusant le lexique du parc : allée, arbre, aire de jeux, balançoire, toboggan, tourniquet, banc, fontaine, manège, gardien... Un livre solide, pensé pour les tout-petits Du papier indéchirable, des coins ronds, un petit format : une fabrication très adaptée aux petites mains !