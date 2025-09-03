Inscription
#Essais

La pluie

Benjamin Strickler, Stéphanie Ledu

ActuaLitté
C'est quoi, un nuage ? Pourquoi pleut-il ? Quelles sont les différentes sortes de pluie ? C'est quoi, un climat tropical humide ? ... Un "Mes p'tits docs" pour répondre à la curiosité des enfants et les aider, dès le plus jeune âge, à comprendre ce phénomène naturel qu'est la pluie. "Mes p'tits docs" , la collection de documentaires qui se racontent comme des histoires et accompagnent les enfants dans leur découverte du monde. Pour tout savoir sur la pluie Autrefois, on ne comprenait pas pourquoi la pluie tombait. Aujourd'hui, plus de mystère : on sait que la pluie fait partie du cycle de l'eau. Un ouvrage pour apprendre comment naît la pluie. Pourquoi certains nuages donneront de la pluie et d'autres pas. Quels sont les différents noms de ces nuages ? C'est quoi, la bruine, le pétrichor, un pluviomètre, un arc-en-ciel... ? Quels animaux apprécient la pluie, lesquels la détestent ? En quoi la pluie est-elle indispensable à la vie ? En quoi peut-elle être dangereuse aussi, surtout aujourd'hui où l'équilibre de notre planète se dérègle ? Pour découvrir aussi ceux qui font les prévisions météo Un livre qui parle également des météorologues et des présentateurs météo, ces spécialistes du temps qu'il va faire. Pour comprendre de quoi ils parlent et comment ils travaillent. Et découvrir, par exemple, quels outils les aident à analyser les mesures faites au sol ou dans l'atmosphère : satellites météo qui observent la Terre à 36 000 kilomètres d'altitude, ballons-sondes lancés chaque jour pour étudier la formation des nuages, capteurs embarqués sur les avions qui recueillent des mesures pendant les vols...

Par Benjamin Strickler, Stéphanie Ledu
Chez Editions Milan

|

Auteur

Benjamin Strickler, Stéphanie Ledu

Editeur

Editions Milan

Genre

Météo, climat

La pluie

Benjamin Strickler, Stéphanie Ledu

Paru le 03/09/2025

32 pages

Editions Milan

7,90 €

ActuaLitté
9782408058548
© Notice établie par ORB
