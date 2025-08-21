Le potentiel infini du magnétisme

Un ouvrage complet sur l'énergie et le magnétisme, enrichi de rituels et de techniques pour tous les pratiquants, débutants comme confirmés. ETES-VOUS PRET A DECOUVRIR CES ENERGIES QUI FACONNENT VOTRE QUOTIDIEN ET A OUVRIR DE NOUVELLES PORTES SUR VOTRE CHEMIN DE VIE ? Dans ce monde où tout semble aller si vite, où le stress et les préoccupations quotidiennes nous éloignent de notre essence, le domaine énergétique agit comme un rappel. Un rappel que nous ne sommes pas seulement des êtres physiques, mais des êtres traversés par des forces invisibles qui influencent chaque aspect de notre vie. Que vous soyez magnétiseur, praticien énergétique, ou simplement curieux de découvrir ce domaine fascinant, ce livre est une boussole qui vous guidera vers une meilleure compréhension des énergies subtiles ainsi que de vous-même. Au fil des pages, vous trouverez toutes les réponses aux questions que vous vous posez sur le magnétisme et sa bonne pratique, mais aussi comment mieux gérer votre hypersensibilité et renforcer votre confiance en vous. Vous découvriez également des rituels et des techniques pour purifier votre énergie, vos lieux de vie et même vos pensées. Grâce aux nombreux exercices et protocoles présentés, vous pourrez vous connecter à l'énergie universelle et en faire une alliée dans votre quotidien.