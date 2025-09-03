Petits travaux pour un palais

Herman melvill n'a rien à voir avec Herman Melville. Bibliothécaire pendant plus de quarante ans à la New York Public Library et souffrant désormais d'un " affaissement de l'arche interne du pied ", celui que seul un " e " semble séparer de l'auteur de Moby- Dick ne partage aucun lien de parenté avec lui. Pourtant sans cesse renvoyé à cette potentielle connexion, il ne peut s'empêcher de développer une fascination pour son illustre homonyme. Tout en s'efforçant de mener secrètement à bien un projet de bibliothèque idéale tout à fait particulier, il met ainsi ses pas dans ceux de Melville, mais également de Malcolm Lowry et de l'architecte Lebbeus Woods, nous conviant à un arpentage méthodique de Manhattan. Et à une plongée dans un vertigineux flux de pensées oscillant entre misanthropie et fascination artistique, paranoïa et éclairs de lucidité, fulgurances brillantes et lubies incohérentes, reflets d'une folie toujours latente chez un homme qui ne cesse de chercher sa place dans la modernité qui l'entoure.