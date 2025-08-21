Rencontre Lionel Jusseret

Kolostrum est une immersion dans le quotidien des éleveurs de vaches laitières, capturé au fil d'une résidence artistique menée dans le Perche en 2024 par Lionel Jusseret. Fidèle à son approche socio-documentaire, il partage le quotidien des agriculteurs, participe à leurs tâches et photographie leur monde avec une rare proximité. Loin des représentations classiques de l'agriculture, son regard révèle la force du geste, l'attachement aux animaux, la rudesse du métier et les doutes d'une profession en pleine mutation. Chaque image témoigne d'un équilibre fragile entre travail acharné et moments suspendus, entre tradition et modernité. Ses compositions, intenses et contrastées, traduisent la matière même du monde rural, des robes des vaches aux portes usées, du lait au sang, du sol aux visages marqués. Inspiré par le cinéma du réel, il capte les instants de tension et de tendresse, la transmission des savoirs et l'héritage familial. Kolostrum est plus qu'un reportage, c'est un récit visuel qui interroge notre lien à l'agriculture, loin des idées préconçues. Ce livre offre une vision incarnée et poétique d'un monde essentiel et souvent mal compris, une célébration de ceux qui, jour après jour, nourrissent le monde avec passion et engagement.