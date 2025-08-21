La méthode sicilienne

Théâtre ou réalité ? L'adjoint de Montalbano, Mimì Augello, débarque chez le commissaire en pleine nuit et lui apprend qu'il a accidentellement trouvé un cadavre dans un appartement inhabité alors qu'il quittait précipitamment le domicile de sa maîtresse. Presqu'au même moment, Carmelo Catalanotti, usurier et metteur en scène de théâtre est retrouvé mort chez lui. Or, il est l'inventeur d'une méthode controversée qui permet aux acteurs d'entrer dans leur personnage en travaillant sur leurs secrets les plus sombres. Les deux meurtres sont-ils liés ? Sur fond de violences conjugales inavouées et de séances psychanalytiques, Montalbano parviendra-t-il à résoudre cette affaire, dans laquelle drame et réalité se confondent et où les cadavres peuvent disparaître comme dans une pantomime ?