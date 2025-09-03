LE LIVRE (édition originale en 1927) Lancé par le succès considérable de son tout premier roman, Sous le soleil de Satan paru en 1926, Georges Bernanos se jeta immédiatement dans l'écriture fiévreuse de L'Imposture, son deuxième roman. Avec sa suite La Joie, L'Imposture devait à l'origine ne former qu'un seul livre intitulé Les Ténèbres, qui eût donné toute la mesure du génie romanesque de Bernanos. Séparé de son versant lumineux, L'Imposture déroute puisque tout y semble pure noirceur : ténèbres de la foi, nuit des mensonges, imposture d'un prêtre qui lentement semble couler à pic dans le néant. Les personnages de ce roman paraissent tous êtres emprisonnés dans une cellule dont ils ne parviendront jamais à s'échapper. Un prêtre considéré comme un grand spécialiste de la vie mystique, Cénabre, prend conscience de ce qui va devenir une simple évidence, une fois le moment de stupeur glaciale passé : il a perdu la foi, peut-être même ne l'a-t-il jamais possédée et n'a-t-il fait que la singer. Nous pouvons même penser, à lire l'une des plus grandioses scènes jamais écrite de la littérature française qui décrit la fulgurante et douloureuse prise de conscience, par Cénabre, de son imposture, que la place laissée vide par Dieu a été remplie par son ennemi. L'Imposture, comme les mystères du Moyen Age, décrit le combat surnaturel que Dieu et le diable se livrent sur une scène invisible : l'âme d'un homme. L'AUTEUR Georges Bernanos (1888-1948), homme de foi et de passion, chrétien de combat et solidaire des pauvres, anticonformiste et polémiste, débute dans le journalisme en collaborant à L'Action Française. Il rompt toutefois avec Maurras dès 1932, allant jusqu'à critiquer âprement nombre de principes qu'il avait jusque-là défendu et se rapprochant entre autres de Mauriac et Malraux. A son retour des tranchées en 1918, il devient inspecteur d'assurances. Son premier roman, Sous le soleil de Satan, publié le 18 mars 1926 (il a alors 38 ans), remporte un succès considérable qui le convainc de se consacrer exclusivement à l'écriture. S'attaquant au conformisme bourgeois au nom de ses convictions catholiques, s'affirmant " ni de gauche ni de droite " et ne se rangeant dans aucun parti, le romancier du " réalisme surnaturel " et des conflits intérieurs est surtout l'ennemi de toutes les veuleries qui diminuent l'homme et de toutes les tyrannies qui l'écrasent. Bernanos s'installe aux Baléares en 1934, où il écrit son second chef-d'ouvre, Journal d'un curé de campagne. Lorsque éclate la guerre civile espagnole, écrivain témoin de son temps, il ne tarde pas à prendre le parti des victimes dans le violent pamphlet antifranquiste Les Grands Cimetières sous la lune (1938), pourfendant avec véhémence la compromission du clergé. Face à la montée des fascismes, il quitte ensuite l'Europe pour s'installer au Paraguay (un rêve d'enfance), puis au Brésil, où il entreprend l'élevage de buffles. Il y passera la guerre en défendant sans cesse la cause de son pays déchiré et devenant l'un des plus grands animateurs spirituels de la Résistance française. En juillet 1945, Bernanos rentre en France où il meurt trois ans plus tard. Son ouvre romanesque est constamment rééditée. LE PREFACIER Juan Asensio est critique et rédacteur pour diverses revues (Valeurs Actuelles, Le Spectacle du Monde, La Revue des deux Mondes, L'Atelier du roman). Son blog, Stalker (http : //stalker. hautetfort. com/), est l'un des plus appréciés de la blogosphère littéraire. Il est l'auteur d'un ouvrage sur George Steiner, La Parole souffle sur notre poussière (L'Harmattan), d'un recueil de critiques littéraires, La Critique meurt jeune (Le Rocher), d'un essai érudit sur la littérature et le Mal intitulé La Littérature à contre-nuit (Sulliver) et enfin de Maudit soit Andreas Werckmeister ! (Editions de la Nuit). REEDITIONS DEJA PARUES . Sous le soleil de Satan, préface de Sébastien Lapaque, Le Castor Astral, 2008. . Les Grands Cimetières sous la lune, préface de Michel del Castillo , Le Castor Astral, 2008. . Monsieur Ouine, préface de Pierre-Robert Leclercq, Le Castor Astral, 2008. . Nouvelle Histoire de Mouchette, préface de Jean-Luc Steinmetz, Le Castor Astral, 2009 . La France contre les robots, préface de Pierre-Louis Basse, Le Castor Astral, 2009. L'ACTUALITE . Un numéro spécial " Georges Bernanos " du Magazine Littéraire est en préparation. . Théâtre des Mathurins (36 rue des Mathurins - 75008 Paris). Du 19 janvier au 19 février 2010. Journal d'un curé de campagne. Avec Maxime d'Aboville.