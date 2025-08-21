Barbès par Yasmina Khadra : un portrait éblouissant de ce quartier singulier et de sa population Au pied du Sacré-Coeur où il habite, la vie n'a pas gâté Nestor. Rejeté à sa naissance par sa mère qui n'a pas supporté qu'il soit anormalement petit, il vit chez sa grand-mère qui l'a recueilli et qu'il adore. Elle subvient à leurs besoins avec sa maigre retraite de professeur de français tandis que son petit-fils, animé d'une inlassable vitalité et d'un incurable optimisme, cherche et trouve mille occasions d'améliorer leur ordinaire dans ce quartier de Barbès où s'entremêlent tous les peuples, tous les destins, tous les désespoirs. Yasmina Khadra fait ici un portrait éblouissant de ce quartier singulier et de sa population. Mais le jour où la vieille dame commence à perdre la tête et doit être placée dans une maison de retraite, sa fille décide de vendre l'appartement qui est le seul refuge de ce fils qu'elle ne veut toujours pas connaître. Pour Nestor, tout s'effondre. Il lui reste la violence de ses rêves et les mots que lui a appris sa grand-mère. Ces mots qu'il va jeter sur le papier pour crier cette rage de vivre qui l'habite. Dans le quartier, ses amis arabes le surnomment " Coeur-d'amande ". Ce sera le titre de son livre. Et qui sait... Nul n'est à l'abri d'un succès.