#Manga

Hiatari Ryôkô ! - Une vie nouvelle Tome 2

Mitsuru Adachi, Thibaud Desbief, Shuji Takizawa

Découvrez pour la première fois le manga à l'origine de l'animé culte des années 80 ! Une fête de Noël, un incident comique à la station de ski, l'amour et le chagrin d'une belle enseignante, l'échec du plan pour devenir riche grâce au quizz télévisé... Au milieu de ces événements hauts en couleur, la vie à la pension Hidamari passe à toute vitesse, et des triangles amoureux ont vu le jour : Yûsaku et Katsuhiko se disputent le coeur de Kasumi, alors que Shin et Takashi sont tous deux amoureux de Keiko. C'est la saison des amours pour les filles et les garçons !

Chez Nobi Nobi

|

Auteur

Mitsuru Adachi, Thibaud Desbief, Shuji Takizawa

Editeur

Nobi Nobi

Genre

Shojo/fille

Hiatari Ryôkô ! - Une vie nouvelle Tome 2

Mitsuru Adachi trad. Thibaud Desbief

Paru le 17/09/2025

482 pages

Nobi Nobi

14,90 €

9782384962839
