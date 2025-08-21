La forteresse imprenable

Quand un pickpocket surdoué intègre une école de voleurs, tout peut arriver... C'est la quatrième année de Gabriel à l'Ecole des Voleurs et celle-ci s'annonce comme la plus difficile de toutes. Les élèves de dernière année doivent désormais commencer à penser à la vie après Crookhaven. Leurs études prennent un tour de plus en plus concret, et le défi de l'Année, un braquage, se déroule dans un lieu réputé inviolable : la Forteresse Impossible. Mais le monde au-delà des murs de l'école est un endroit sombre et dangereux. Et avec les Sans-nom , une équipe de criminels déterminés à en finir avec Gabriel et ses amis, les enjeux n'ont jamais été aussi élevés.