Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Roman jeunesse

La forteresse imprenable

J. J. Arcanjo, Lucie Dessertine, Anaïs Papillon

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Quand un pickpocket surdoué intègre une école de voleurs, tout peut arriver... C'est la quatrième année de Gabriel à l'Ecole des Voleurs et celle-ci s'annonce comme la plus difficile de toutes. Les élèves de dernière année doivent désormais commencer à penser à la vie après Crookhaven. Leurs études prennent un tour de plus en plus concret, et le défi de l'Année, un braquage, se déroule dans un lieu réputé inviolable : la Forteresse Impossible. Mais le monde au-delà des murs de l'école est un endroit sombre et dangereux. Et avec les Sans-nom , une équipe de criminels déterminés à en finir avec Gabriel et ses amis, les enjeux n'ont jamais été aussi élevés.

Par J. J. Arcanjo, Lucie Dessertine, Anaïs Papillon
Chez Pocket

|

Auteur

J. J. Arcanjo, Lucie Dessertine, Anaïs Papillon

Editeur

Pocket

Genre

Pocket jeunesse

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La forteresse imprenable par J. J. Arcanjo, Lucie Dessertine, Anaïs Papillon

Commenter ce livre

 

La forteresse imprenable

J. J. Arcanjo, Lucie Dessertine trad. Anaïs Papillon

Paru le 21/08/2025

384 pages

Pocket

18,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266349222
9782266349222
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.