#Roman francophone

Le voleur d'art

Julie Sibony, Michael Finkel

Une enquête exceptionnelle sur la trajectoire hors norme de Stéphane Breitwieser, véritable Arsène Lupin des musées ! " Une enquête au scalpel et un sacré polar " Nicolas Demorand, France Inter Un gentleman-cambrioleur agit avec habileté et classe, sans jamais recourir à la violence, guidé par un certain sens de l'honneur. Pendant huit ans, Stéphane Breitwieser, originaire de Mulhouse, a commis avec sa compagne près de 250 vols dans des musées français, suisses et belges, en plein jour, au nez et à la barbe des gardiens et des visiteurs. Leurs attributs : un grand manteau et un couteau suisse. Entre 1995 et 2001, la valeur totale de leurs larcins a été estimée à plusieurs millions d'euros. Alors comment les Bonnie et Clyde des musées ont-ils réussi ces vols en série sans se faire prendre pendant si longtemps ? Il leur aura fallu beaucoup de sang-froid, pas mal de créativité et une bonne dose de passion. " Une puissante réflexion sur l'amour de l'art " Le Monde " Une enquête au scalpel et un sacré polar " Nicolas Demorand, France Inter

Par Julie Sibony, Michael Finkel
Chez 10/18

Auteur

Julie Sibony, Michael Finkel

Editeur

10/18

Genre

Littérature anglo-saxonne

Le voleur d'art

Michael Finkel trad. Julie Sibony

Paru le 21/08/2025

264 pages

10/18

8,60 €

9782264086020
