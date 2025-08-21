L'histoire intime du plus célèbre couple impérial . De leur rencontre dans les salons parisiens, fin 1795, à leur divorce marqué du sceau de l'infertilité, quatorze ans plus tard, la trajectoire parallèle de Napoléon Bonaparte et Joséphine de Beauharnais les conduisit au faîte de la puissance européenne, sans éviter au couple impérial des tourments de la passion. Elevée en Martinique, divorcée, mère de deux enfants de ce premier mariage, Joséphine fut la grande histoire amoureuse de la vie du futur empereur, qui entretint une correspondance avec elle jusqu'en 1814, année de sa mort. Comme un ultime symbole, la dernière étape avant l'exil de l'empereur déchu, un an plus tard, le mena jusqu'au château de Malmaison, dont il avait fait cadeau à Joséphine. Jamais la vie intime, tendre et orageuse du plus illustre couple impérial n'avait été si bien et si précisément décrite. D'une plume alerte, Pierre Branda, l'un des meilleurs spécialistes du 1er Empire, se fait notamment l'exégète des innombrables lettres et témoignages qui ont forgé la légende de Napoléon et Joséphine, marquée par l'amour, la gloire, l'amertume et les déchirements.